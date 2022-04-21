سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بهدف في الوقت القاتل.. الكرخ يفوز على نفط ميسان بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-21T14:43:23+0000
بهدف في الوقت القاتل.. الكرخ يفوز على نفط ميسان بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الكرخ فوزاً قاتلاً على ضيفه نادي نفط ميسان بهدف واحد دون رد، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ضيف ملعب الساحر احمد راضي مباراة الكرخ وضيفه نفط ميسان، وسجل الكرخ عن طريق لاعبه جعفر عبيس في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 27 بالمركز السابع عشر، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 34 بالمركز الحادي عشر.

وضمن المنافسات ذاتها تقام اليوم مباراتان في الساعة العاشرة ليلاً، تجمع الأولى ناديي زاخو والكهرباء على ملعب الأول، ويلتقي بالثانية فريقي الميناء وضيفه سامراء على ملعب الفيحاء بالبصرة.

related

تعادل الصناعة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

Date: 2022-02-24 14:33:18
تعادل الصناعة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

نفط ميسان يفوز على القاسم بهدف وحيد في الدوري الممتاز

Date: 2022-03-01 17:42:04
نفط ميسان يفوز على القاسم بهدف وحيد في الدوري الممتاز

لقاء الكرخ واربيل ينتهي من دون أهداف في ختام المرحلة الاولى للدوري الممتاز

Date: 2022-01-15 13:14:29
لقاء الكرخ واربيل ينتهي من دون أهداف في ختام المرحلة الاولى للدوري الممتاز

فوز نفط ميسان على زاخو في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-07-19 16:11:05
فوز نفط ميسان على زاخو في دوري الكرة الممتاز

محترف من مالي ينضم لنفط ميسان

Date: 2021-02-12 08:47:13
محترف من مالي ينضم لنفط ميسان

الكرخ أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس العراق

Date: 2021-06-03 15:50:27
الكرخ أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس العراق

تعادل سلبي ينهي لقاء نفط ميسان مع الميناء

Date: 2021-03-21 15:06:28
تعادل سلبي ينهي لقاء نفط ميسان مع الميناء

التعادل الايجابي ينهي لقاء نفط ميسان وضيفه النفط

Date: 2022-02-08 17:12:34
التعادل الايجابي ينهي لقاء نفط ميسان وضيفه النفط