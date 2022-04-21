بهدف في الوقت القاتل.. الكرخ يفوز على نفط ميسان بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الكرخ فوزاً قاتلاً على ضيفه نادي نفط ميسان بهدف واحد دون رد، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ضيف ملعب الساحر احمد راضي مباراة الكرخ وضيفه نفط ميسان، وسجل الكرخ عن طريق لاعبه جعفر عبيس في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 27 بالمركز السابع عشر، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 34 بالمركز الحادي عشر.

وضمن المنافسات ذاتها تقام اليوم مباراتان في الساعة العاشرة ليلاً، تجمع الأولى ناديي زاخو والكهرباء على ملعب الأول، ويلتقي بالثانية فريقي الميناء وضيفه سامراء على ملعب الفيحاء بالبصرة.