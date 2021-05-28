بهدف إرساء التعايش.. تنظيم بطولة للقوة البدنية في خانقين (صور)

شفق نيوز/ نظم القسم الرياضي في مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة، بطولة للقوة البدنية بمشاركة 34 لاعبا لمختلف الاوزان والاعمار.

وقال رازان باجلان احد لاعبي القوة البدنية واعلاميي خانقين لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة اقيمت في خمس قاعات بمدينة خانقين نظمها القسم الرياضي في الاتحاد الوطني الكوردستاني بمشاركين لاعبين من اوزان 50 كغم الى 120 كغم وان البطولة تنوعت في رفع مختلف الاثقال من 30 كغم الى 150 كغم".

واضاف، ان "الهدف من البطولة دعم المواهب الرياضية المتميزة في لعبة القوة البدنية ورسالة وحدة وتعايش بين ابناء خانقين كافة".