بهدف الدقيقة 90.. "الأنيق" يعزف على أوتار "القيثارة" في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق الطلبة، اليوم الاثنين، من تحقيق الفوز على فريق الشرطة بنتيجة 2-1 في لقاء ديربي العاصمة ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل للطلبة سجل الهدف علي حصني عند الدقيقة 38 عن طريق علي حصني.

وفي الشوط الثاني سجل زيد تحسين من ركلة جزاء هدف التعديل للطلبة في الدقيقة 74 وسجل الطلبة هدفه الثاني عن طريق مهدي كامل في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.