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بهدفين نظيفين.. نفط الوسط يفوز على نوروز في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-30T17:09:45+0000
بهدفين نظيفين.. نفط الوسط يفوز على نوروز في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت على ملعب النجف الدولي مساء يوم الخميس مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز، وجمعت بين فريقي نفط الوسط وضيفه نادي نوروز.

وانتهى اللقاء بفوز فريق نفط الوسط بهدفين دون مقابل.

وخيم التعادل السليم على نتيجة الشوط الاول من المباراة، ومع بداية الشوط الثاني جاء الهدف الاول لفريق نادي نفط الوسط عن طريق اللاعب سجاد جاسم موسى في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 66 اضاع لاعب نفط الوسط فلورنت ديدر ركلة جزاء، وعاد نفس اللاعب ليعزز النتيجة لصالح فريقه نفط الوسط ويعلن عن تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز نفط الوسط بهدفين دون رد لنادي نوروز .

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