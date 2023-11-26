بهدفين نظيفين.. منتخب العراق للناشئين يفوز على نظيره السوري ودياً

شفق نيوز/ تمكن منتخب العراق للناشئين من تحقيق الفوز على ضيفه السوري بهدفين دون مقابل في مباراة ودية، وتأتي المباراة استعدادا لبطولة غرب اسيا المقررة في سلطنة عمان خلال الفترة من 11 إلى 20 كانون الأول 2023.

وجرت المباراة عصر اليوم الأحد في ملعب نادي امانة بغداد.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بهدفين دون جاءا عن طريق أحمد ياسر في الدقيقة (34) وقصّور جابر في الدقيقة (41)مقابل.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى اطلاق حكم المباراة صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وكانت قرعةُ بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين أسفرت عن وقوعِ منتخبِ الناشئين إلى جانبِ منتخب سلطنة عُمان (صاحب الضيافة) ضمن المجموعةِ الأولى، إضافةً إلى اليمن ولبنان.