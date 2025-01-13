بهدفين نظيفين.. فوز مستحق للميناء على نفط البصرة بدوري النجوم

شفق نيوز/ حقق فريق الميناء فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 2-0 في ديربي بصراوي جمعت الفريقين، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء بتقدم فريق الميناء بهدف دون مقابل جاء الهدف في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب مجتبى علي، وفي الشوط الثاني أضاف الميناء هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق الميناء رصيده للنقطة 19 بالمركز التاسع وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 14 بالمركز 17.