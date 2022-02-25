بهدفين نظيفين.. القوة الجوية يفوز على نوروز في ختام الجولة الـ23

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي نوروز 2 - 0، يوم الجمعة، في ختام الجولة الـ23 للدوري الممتاز بكرة القدم.

جاء هدف الجوية الاول في الدقيقة 47 من الشوط الثاني بخطأ دفاعي، حيث سجل لاعب نوروز المحترف لايمن مورو هدفا في مرمى فريقه.

وجاء الهدف الثاني للجوية عن طريق احمد لفتة في الدقيقة 90 ، وشهد الشوط الثاني طرد لاعب فريق نوروز محمد دلاور في الدقيقة 46 بسبب تعمده الخشونة ليلعب نوروز شوطا كاملا منقوص العدد.

وجرت المباراة مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي في ختام منافسات الجولة الـ23 لدوري الكرة الممتاز .

وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده للنقطة 44 بالمركز الثالث ، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 22 بالمركز السادس عشر .