بهدفين نظيفين.. الشرطة يجتاز الكهرباء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق الشرطة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الكهرباء، يوم الخميس، بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وانتهى الشوط الأول ‏في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 5:00 عصراً، بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني سجل مهند علي هدف جميل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اسكنها في مرمى الكهرباء في الدقيقة 47، وسجل فريق الشرطة هدفه الثاني في الدقيقة 70 عن طريق محمود المواس.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 38 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 23 بالمركز 14.