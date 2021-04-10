بهاء كاظم: إبعادي من الطلبة بغضا بأخي

شفق نيوز / أبدى بهاء كاظم، مدرب فريق نادي الطلبة للشباب، يوم السبت، استياءه بسبب قرار إبعاده عن تدريب الفريق بدون وجه حق، على حد وصفه.

وأعرب كاظم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن استغرابه من القرار الذي صدر بحقه، موضحا أن "باسم عباس نائب رئيس إدارة النادي المؤقت، هو من أرسل أحد العاملين في النادي وطلب بإبعاده دون مفاتحته بشكل أصولي".

ولفت إلى أن "التبليغ وصله عبر اتصال هاتفي من أحد العاملين بالنادي، وهذا معيب جداً ولا يعتبر تصرفاً مهنياً"، مبينا أن "القرار صدر بغضاً بأخيه علاء كاظم، ولاسيما بعد استقالته من إدارة النادي لتبدأ الاقنعة بالتساقط وتنكشف الوجوه"، وفق تعبيره.

ووصف كاظم، قرار إدارة الطلبة بـ"تدمير جيل من لاعبي الطلبة الذين كان سيكون لهم شأن بفريق الطلبة بعد تأهيلهم من قبل الإدارة، وبعد أن تم إعدادهم و تدرجهم من فئة لأخرى".