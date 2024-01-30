أبها السعودي يستغني عن العراقي سعد ناطق

شفق نيوز/ وقعت إدارة نادي أبها السعودي مخالصة مالية مع اللاعب العراقي سعد ناطق مقدمين له كل الشكر على ما بذله خلال الفترة الماضية ليتم الاستغناء عنه لما تبقى من الدوري السعودي.

وكان نادي أبها السعودي، تعاقد مع مدافع المنتخب العراقي الأول لكرة القدم سعد ناطق في اب 2022، بعقد يمتد لموسمين بعد المخالصة المالية مع نادي الباطن السعودي.

الجدير بالذكر أن اللاعب سعد ناطق كان قد تعاقد مع الباطن السعودي والتحق بصفوفه في المعسكر التدريبي الذي أقيم لفريقه الكروي في تركيا مؤخراً، إلا أن إدارة الباطن لم تتمكن من استخراج شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي لم تنجح في إتمام الصفقة مع اللاعب حينها.