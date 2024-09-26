"بهاتريك ميمي".. الشرطة يقسو على ديالى والنفط يخطف ثلاث نقاط من الكرمة

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة، يوم الخميس، فوزا كبيراً على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 6 - 0، في انطلاق منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة والنصف عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق مهند علي عند الدقيقة ( 14 ، 36 ، 45+2 )، ليصبح مهند علي صاحب أول هاتريك في الدوري العراقي.

وفي الشوط الثاني اضاف الشرطة هدفاً رابعاً في الدقيقة 75 عن طريق محمود المواس، وعاد محمود المواس ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس للشرطة في الدقيقة 90+1 وسجل محمد داود الهدف السادس في الدقيقة 90+4.

وضمن المنافسات ذاتها خطف فريق النفط ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق الكرمة بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 2-0 ، جرت المباراة على ملعب الرمادي.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق النفط بهدف دون مقابل لاصحاب الارض، جاء هدف النفط عن طريق اللاعب رمسيس كابريل في الدقيقة السابعة، وأهدر المحترف البرازيلي وندرسن دا سيلفا ركلة جزاء للكرمة في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني اضاف النفط هدفاً ثانٍ عن طريق أحمد خالد في الدقيقة 65.

وطرد حكم اللقاء أحمد محمد لاعب الكرمة شهاب رزاق في الدقيقة 90+5 لتعمده لكم لاعب النفط .