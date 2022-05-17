بن الحسين يتكفل بعلاج رئيس اتحاد الكرة العراقي السابق

شفق نيوز/ تكفل الامير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بعلاج عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي في مستشفيات الاردن.

وقال عبد الخالق مسعود، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "في بداية الامر تعرضت لجلطة دماغية"، مبيناً أن "الفحوصات في عمان أظهرت فيما بعد انني تعرضت لجهد وليس لجلطة دماغية بعد التشخيص الدقيق باشراف اطباء متخصصين في مستشفيات العاصمة الاردنية".

وبين، مسعود، "أنني نقلت على اثر الاصابة والتشخيص بالجلطة في العراق من مستشفيات اربيل الى مستشفيات العاصمة عمان وحاليا اتلقى العلاج الخاص وصحتي جيدة".

وأضاف "رقدت عدة ايام بمستشفى في اربيل، وتلقيت العلاج فيها، لكنني قررت السفر الى عمان للتأكد واجراء الفحوصات الدقيقة"، مبيناً أن "الامير علي بن الحسين تكفل بعلاجي في مستشفيات الاردن بمبادرة شخصية منه".

وفي التاسع من شهر ايار الجاري، تعرض مسعود، إلى أزمة صحية أدخلته المستشفى، وفق بيان لاتحاد الكرة العراقي، الذي أكد حينها الاستعدادِ لتوفير جميع مُستلزماتِ العلاج لاكتسابِ درجة الشفاء التام والعودة السريعة لممارسةِ حياته الطبيعية.

ويشغل الامير علي بن الحسين منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس الإتحاد الأردني للعبة، وتولى عدة مناصب عسكرية في بلاده، فضلا عن منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا من الفترة من 2011 حتى 2015.