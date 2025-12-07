"بنين وعائشة".. حكمتان عراقيتان تقودان مباراة في بطولة غرب آسيا للواعدات

شفق نيوز- بغداد

كلف اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم الأحد، حكمتين عراقيتين لادارة احدى مباريات بطولة غرب اسيا للواعدات، ضمن تأكيده على الثقة المتزايدة بكفاءة الكادر التحكيمي العراقي .

وستقود الحكمة الدولية بنين مخيف، إلى جانب الحكم المساعد عائشة عاطف، مباراة البحرين والأردن اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا للواعدات تحت سن 14 عاماً.

ويواجه المنتخب العراقي للواعدات، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس غرب آسيا الثالثة لكرة القدم دون 14 عاماً.

وتقام مباراة منتخب واعدات العراق امام واعدات فلسطين، عند الساعة 3:45 ظهراً في ملعب جامعة الملك عبد العزيز الرئيسي في مدينة جدة بالسعودية.

ويلعب منتخب واعدات العراق في المجموعة الاولى الى جانب منتخبي السعودية وفلسطين.