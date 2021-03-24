بنيان ينسحب من انتخابات الاولمبية

شفق نيوز/ أكد اياد بنيان المرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية عن انسحابه من الترشيح في انتخابات الاولمبية المقرر يوم الجمعة المقبل.

وقال اياد بنيان لوكالة شفق نيوز، انه قرر الانسحاب بعد ان وجد الأجواء ضبابية وغير مشجعة للترشيح.

وأضاف بنيان انه لابد ان تكون الانتخابات تقام بشكل ودي ودون تكتلات بغية اجرائها بشكل صحيح.

واشار الى انه :قرر الانسحاب افضل من المشاركة في انتخابات يخلو منها الوضوح".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للجنة الأولمبية ستنعقد غداً الخميس، وعلى مدار يومين، لإنتخاب أعضائها التكميليين والمكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.