بنيان ينافس درجال ويونس محمود على رئاسة اتحاد الكرة العراقي

رشّح مستشار رئيس الوزراء إياد بنيان، يوم الثلاثاء، نفسه رسمياً لمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد وصوله إلى مبنى الاتحاد وتقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة المختصة.

وبذلك، يكون بنيان منافساً رسمياً لرئيس الاتحاد الحالي عدنان درجال، وللنائب الثاني يونس محمود، الذي سبق أن رشح نفسه لرئاسة الاتحاد.

كما أكد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية السابق وحارس المنتخب السابق، رعد حمودي، لوكالة شفق نيوز، أنه يدرس الترشح أيضاً، بعد تلقيه طلبات من شخصيات داعمة لهذا التوجه.

وفيما يخص منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، أُعلن عن ترشح أربع شخصيات رسمياً، وهم (الأمين المالي الحالي للجنة الأولمبية سرمد عبد الإله، والنائب الأول الحالي علي جبار، ومدرب المنتخب السابق حكيم شاكر، وعضو الاتحاد عبد الخالق كوفند).

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن عن فتح باب الترشح ابتداءً من 29 آذار/ مارس 2026 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 8 نيسان/ أبريل 2026، مع استمرار استقبال الطلبات خلال أيام العطل الرسمية، على أن تُجرى الانتخابات يوم 23 أيار/ مايو المقبل.