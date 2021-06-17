بنيان يكشف لشفق نيوز مصير كاتانيتش

شفق نيوز/ كشف رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان، يوم الخميس، عن مصير كاتانيتش مدرب المنتخب العراق لكرة القدم.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، "لا يوجد أي مستجد بخصوص إبعاد أو بقاء كاتانيتش مع المنتخب الوطني".

وأضاف، "سنلتقي مع كاتانيتش في وقت لاحق لنتبادل وجهات النظر بحضور وكيله واللجنة الفنية للخروج بقرار نهائي يخدم كرتنا".

وأوضح، أنه "في حال عدم الاتفاق او الانسجام مع كاتانيتش فبالتاكيد سنستعد لمفاتحة احد المدربين الاجانب على ان يكون مدرب على مستوى عال لتكملة مشاور كاتانيتش".

واعترف بنيان بان كاتانيتش لديه مستحقات ستة اشهر لم يستلمها، مشيراً إلى أنه سيتم تسديد مستحقاته قريباً.

ويتداول الوسط الرياضي في العراق إمكانية الاستغناء عن خدمات المدرب كاتانيتش في أعقاب الخسارة الأخيرة للمنتخب أمام نظيره الإيراني الثلاثاء الماضي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن نهائيات مرحلة المجموعات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس آسيا.

وكان العراق يحتاج الفوز أو التعادل ليحافظ على تصدره المجموعة، إلا أنه تأهل ليرافق نظيره الإيراني إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم مستفيدا من خسارة الأردن أمام استراليا.