بنيان يغادر الى قطر ويكشف قيمة راتبه ورواتب الاعضاء في التطبيعية

شفق نيوز/ غادر رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان يوم الاربعاء بغداد متوجها الى العاصمة الدوحة بدعوة خاصة موجهة له من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم .

وقال لوكالة شفق نيوز ، ان الدعوة جاءت من الجانب القطري لبحث قضايا تعاون مشترك تخص الكرتين العراقية والقطرية والتي ستخدم كلا الطرفين في المجال الكروي اضافة لمناقشة امور اخرى تخص كرة البلدين.

من جانب اخر وردا على تساؤلات الشارع الكروي بشأن راتبه وراتب اعضاء التطبيعية ومن اين يتسلمونها ؟ ، أجاب رئيس الهيئة التطبيعية قائلا ان الراتب الذي اتقاضاه يبلغ 5000 دولار شهريا ، فيما راتب بقية الاعضاء هو 4000 دولار شهريا.

واشار الى ان الرواتب المخصصة لاعضاء الهيئة تصرف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا."