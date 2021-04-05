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بنيان يطمئن العراقيين: بطولة خليجي 25 في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-05T11:09:07+0000
بنيان يطمئن العراقيين: بطولة خليجي 25 في البصرة

شفق نيوز/ أكد اياد بنيان رئيس الهيأة التطبيعية، يوم الاثنين، ان بطولة خليجي 25 "حسمت" بنسبة كبيرة جداً باقامتها في البصرة.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز؛ "أطمئن الشعب العراقي بأن البطولة ستقام في البصرة وانها باتت قريبة جدا وفق المعطيات والمؤشرات التي أقنعت اللجنة الخليجية جداً".

وبين ان "اللجنة الخليجية أبدت رضاها التام وتوصلت الى قناعة جيدة بشأن البنى التحتية للمدينة الرياضية"، مضيفا أن "الرؤيا اكتملت بالنسبة للجنة".

ونوه إلى أن "وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة والهيأة التطبيعية لم يدخروا جهداً في انجاح هذا الملف الحيوي المهم"، مؤكداً أن "الجميع عمل كفريق واحد من اجل انجاز كل المتطلبات الادارية والفنية واكمال النواقص الخاصة بالبنى التحتية والتي اكتملت تقريبا بنسبة كبيرة".

وكانت اللجنة الخليجية المكلفة بمتابعة ملف خليجي 25 في البصرة، وصلت يوم أمس الأحد إلى البصرة وتالفت من حميد الشيباني رئيس اللجنة من دولة اليمن، ومن البحرين كل من خالد سليم الحاج وميرزا أحمد علي، وجليل العبودي من العراق، وطارق علي من الكويت ومحمد عبد الواحد من اليمن.

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