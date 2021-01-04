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بنيان يرد على عباس عليوي: أبلغتك شخصيا بكل الإجراءات وانت على علم بذلك

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-04T08:34:54+0000
بنيان يرد على عباس عليوي: أبلغتك شخصيا بكل الإجراءات وانت على علم بذلك

شفق نيوز/ رد اياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين؛ على تصريحات النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي.

وفيما أكد بنيان ان التطبيعية قامت بإرسال مشروع قانون اتحاد الكرة العراقي وزارة الشباب والرياضة، بين ان الوزارة هي الجهة الحكومية الرسمية التي يتم توجيه المخاطبات إليها.

وكان النائب عباس عليوي رئيس لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي، قال في تصريح صحفي، إن الهيأة التطبيعية لم ترسل للجنة التعديل على قانون اتحاد الكرة للاطلاع عليه بغية المصادقة عليها واعتمادها ضمن قانون الأندية والاتحادات العراقية.

وقال اياد بنيان رئيس التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ "لقد أرسلنا تعديلنا بعد أجرينا بعض التعديلات على بعض نقاط القانون حسب توجيهات الاتحاد الدولي، لوزارة الشباب والرياضة لأنها الجهة الحكومية الرسمية التي نخاطب من خلالها الإجراءات الحكومية".

وأضاف بنيان، "لقد تم الاطلاع عليها من قبل الوزارة ومجلس شورى الدولة لترسل بعدها إلى الاتحاد الدولي الذي سبق له وان طالبنا بضرورة إجراء بعض التعديلات قبل اعتمادها رسميا".

واوضح ان "التطبيعية لا تعمل خارج الغطاء الحكومي، وأنها تبلغ الحكومة بكل التفاصيل عن طريق وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الحكومية التي تمثل رياضة العراق"، لافتا الى انه "ابلغ شخصيا عباس عليوي بكل الاجراءات التي قامت بها التطبيعية قبل الارسال وهو على علم بكل ماقمنا به".

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