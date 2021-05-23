بنيان: مباراة العراق امام طاجيكستان يوم غد مهمة للفريقين

شفق نيوز/ أعلن اياد بنيان رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الأحد، إن الاتحاد الآسيوي كلّف طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة المنتخب العراقي وضيفه منتخب طاجيكستان المقررة يوم غد الاثنين على ملعب الفيحاء في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأضاف بنيان؛ ان الطاقم يتألف من حكم الساحة اسماعيل حبيب علي، يساعده كل من جلال محفوظ مساعد أول، عبد الله يعقوب مساعد ثان.

وبين أنه التقى بلاعبي المنتخب وحضر تدريبات المنتخب ووجد أجواء التفاؤل والايجابية بين صفوف اللاعبين.

وأشار إلى أن؛ اللقاء مهم بالنسبة لكاتانيتش للاطلاع على المستوى العام للمنتخب ومعالجة الثغرات التي تظهر خلال اللقاء بغية معالجتها، مؤكدا ان اللقاء يحظى باهتمام واسع لكلا الجانبين لاسيما وان المنتخبين يستعدان للمنافسات الاسيوية المزدوجة.