بنوبة قلبية.. وفاة لاعب ينشط في الدوري الغيني بعد المباراة

شفق نيوز/ اعلنت صحيفة "ذا صن"، يوم الاثنين، العثور على لاعب فريق سانغاريدي، يوسف كيرا ميتًا في منزله، بعد ساعات من مشاركته في مباراة في الدوري الغيني.

ونقلت "ذا صن" عن وسائل إعلام محلية، أن "المدافع طويل القامة أصيب بنوبة قلبية".

وأعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم وفاة اللاعب وكتب: "ببالغ الحزن علمنا بوفاة لاعب فريق سانغاريدي".

وأضاف: "لقد حدث ذلك يوم الأحد 17 اذار/ مارس 2024، نقدم خالص تعازينا لعائلته المكلومة، ومجلس إدارة النادي واللاعبين، وأسرة كرة القدم بأكملها".

وكان يوسف كيرا يلعب في مركز قلب الدفاع لنادي سانغاريدي الذي ينشط في الدوري الغيني.

وساعد يوسف كيرا فريق سانغاريدي على البقاء دون خسائر طوال الموسم، ويفتخر الفريق بمسيرته الخالية من الخسائر في الدوري لمدة عام تقريبًا.

ويحتل سانغاريدي المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ويضم الدوري 14 فريقًا.