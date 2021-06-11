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بنقص 8 لاعبين.. القوة الجوية يلاقي الكرخ في نصف نهائي كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-11T08:03:06+0000
بنقص 8 لاعبين.. القوة الجوية يلاقي الكرخ في نصف نهائي كأس العراق

شفق نيوز / يواجه فريق القوة الجوية نظيره الكرخ على ملعب الشعب الدولي، في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة، في إطار مباراة نصف نهائي كأس العراق.

وقال مدير إعلام نادي القوة الجوية، علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق الجوية سيدخل المنافسات بنقص أبرز ثمانية من لاعبيه"، مبينا أن "ستة منهم مع المنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المزدوجة، وإحسان حداد للإصابة، وعلاء محسن لسبب عائلي".

وأضاف محمد، أن "الفريق سيسعى للفوز من خلال لاعبيه المتبقين الذين لا يقلون شأنا عن اللاعبين الذين تمت دعوتهم للمنتخب"، لافتا إلى أن "أيوب أوديشو مدرب الفريق، سيعوض غياب لاعبي المنتخب بلاعبين آخرين، ويجد الحلول المناسبة في لقاء اليوم".

وأوضح أن "فريق القوة الجوية أنهي أمس استعداداته لمواجهة الكرخ في نصف نهائي كأس العراق".

وستقام المباراة من دون جمهور حسب التعليمات الصحية وخلية الأزمة.

وسيلاقي الفائز في لقاء اليوم، فريق الزوراء الذي تأهل للمباراة الختامية، بعد فوزه أمس على فريق الشرطة بهدفين دون مقابل.

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