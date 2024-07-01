بنسختها الأولى.. النجف تحتضن البطولة العربية لكرة اليد للأشبال

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، أن محافظة النجف ستحتضن منافسات البطولة العربية الأولى للأشبال (زون الشام والخليج)، بمشاركة أربعة منتخبات.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن البطولة ستقام في قاعة السلام بمحافظة النجف يوم غد الثلاثاء وتستمر لغاية التاسع من هذا الشهر.

وبين أن المنتخبات التي ستشارك في البطولة إلى جانب منتخب أشبال العراقي هي السعودية والبحرين والأردن وسوريا، مشيراً إلى أن البطولة تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة ليخوض صاحبي المركزين الأول والثاني مباراة تحديد بطل هذه النسخة الأولى.

وكشف رئيس الاتحاد عن مواعيد مباريات المنتخب العراقي حيث سيواجه في أولى مبارياته المنتخب الأردني يوم غدٍ الثلاثاء في انطلاق البطولة، بينما يواجه في مباراته الثانية المنتخب البحريني يوم الجمعة المقبل، ويلاقي في المباراة الثالثة المنتخب السعودي يوم السبت المقبل، ويختتم سلسلة مواجهاته بلقاء المنتخب السوري يوم الأحد المقبل.