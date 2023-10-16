بنسخة آسيوية.. ملعب فرانسو حريري يحتضن مباراة الصقور والاتحاد السعودي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، أن ملعب فرانسو حريري في مدينة اربيل باقليم كوردستان سيحتضن مباراة "الصقور" مع ضيفه الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال نائب رئيس النادي هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز إن "ملعب فرانسو حريري سيكون مسرحا للقاء القوة الجوية والاتحاد السعودي ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا".

واشار الى ان "اللجنة المنظمة حددت يوم الاثنين الموافق السادس من شهر تشرين الثاني المقبل عند الساعة الثالثة عصرا موعدا لإقامة المباراة"، لافتا ان الاختيار \طجاء لجاهزية ملعب فرانسو حريري ولتعاون إدارة النادي وكل الاخوة القائمين في أربيل".

ويلعب القوة الجوية في دوري ابطال اسيا في المجموعة الثالثة إلى جانب اجمل الأوزبكي والاتحاد السعودي وسباهان الايراني.