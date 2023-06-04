بنزيمة يرحل عن ريال مدريد

شفق نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي عن رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة عن الفريق.

ووضعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية عددا من الخيارات الهجومية التي بإمكان ريال مدريد التعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل بنزيمة.

هاري كين

هناك اتفاق بين كثير من وسائل الإعلام الأوروبية على أن كين هو البديل الأنسب لتعويض بنزيمة في خط هجوم ريال مدريد.

ويقترب كين من بلوغ عامه الـ30، وهو أقرب للانتقال إلى مانشستر يونايتد منه إلى مدريد، الأمر الذي يوجب على إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز جهودا أكبر من أجل الحصول على خدمات الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا وتوتنهام هوتسبير، وسعره المبدئي 100 مليون يورو وما فوق.

روبرتو فيرمينو

انتهت تجربة فيرمينو مع ليفربول بشكل رسمي مع نهاية موسم 2022-2023، ما يعني أنه متاح مجانا لجميع الفرق الراغبة بضمه.

وكان ريال مدريد يفكر في التعاقد معه ليكون بديلا لبنزيمة من خلال الجلوس على الدكة، لكن الحال اختلف الآن فقد يصبح فيرمينو (31 عاما) بدلا من بنزيمة في التشكيل الأساسي للفريق.

ريتشارليسون

عمل ريتشارليسون تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال وجودهما في إيفرتون، وعندما عاد الأول إلى مدريد تداول الإعلام اسم اللاعب البرازيلي كثيرا.

ومع رحيل بنزيمة المرتقب يمكن لريال مدريد التعاقد مع ريتشارليسون البالغ من العمر 26 عاما من أجل تعويض الفرنسي من جهة، ولم شمله مع المدرب السابق من جهة أخرى.

كاي هافيرتز

يرتبط هافيرتز بعقد مع تشلسي يستمر حتى صيف عام 2025، لكن اللاعب مقتنع بضرورة تغيير الأجواء خاصة بعد الموسم القاسي الذي عاشه "البلوز".

ولن يمانع هافيرتز الذهاب إلى ريال مدريد لكن على الملكي أن يدخل في سباق محتدم مع بايرن ميونخ الراغب بضم اللاعب، وقد يكون المستفيد الأكبر هو تشلسي الذي قد يحقق أحسن مكسب مالي ببدأ من 60 مليون يورو.

غونزالو راموس

هو أحدث اكتشافات منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت العام الماضي في دولة قطر، وكثيرا ما ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويبدو صغر سنه (21 عاما) وأرقامه في الموسم المنتهي -حيث سجل 27 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة في 47 مباراة بجميع البطولات مع بنفيكا هذا الموسم الذي انتهى بتتويج "الريق" بلقب الدوري البرتغالي- مشجعَين لريال مدريد. وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين.

جوليان ألفاريز

لا يحتاج ألفاريز للتعرف على الأجواء في مدريد فقد عاشها عن قرب، إذ سبق له أن اختُبر في أكاديمية ريال مدريد وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية.

لكن مسألة انضمام ألفاريز (23 عاما) إلى النادي الملكي تبدو صعبة لتمسك مانشستر سيتي بخدمات بطل العالم مع الأرجنتين.

دوسان فلاهوفيتش

يُعد مستقبل فلاهوفيتش مثار جدل في أوساط الصحافة الإيطالية حيث ذكر العديد منها أن فلاهوفيتش لا يشعر بالراحة مع يوفنتوس ولا يمانع في الرحيل عن السيدة العجوز في الصيف.

وعليه فإن ريال مدريد قد يستثمر رغبة اللاعب في الخروج من أجل التفاوض مع يوفنتوس، لكن المقابل المالي قد يقف عائقا في وجه إتمام الصفقة، إذ تبلغ قيمة فلاهوفيتش (23 عاما) السوقية 75 مليون يورو.