بنزيمة يدعم زملائه قبل مواجه المغرب: هيا يا رفاق

شفق نيوز/ وجه النجم الفرنسي كريم بنزيمة رسالة دعم لزملائه في المنتخب، قبل المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء أمام المغرب، لحساب نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل المنتخب الفرنسي بعد فوزه على إنجلترا بهدفين مقابل واحد، فيما ضمن "أسود الأطلس" بطاقة المرور إلى المربع الذهبي بعد تفوقهم على البرتغال بهدف نظيف.

وقال بنزيمة، في تدوينة نشرها على مختلف حساباته الاجتماعية، اليوم الأحد: "هيا يا رفاق.. تفصلكما مباراتان (على اللقب)، لقد اقتربنا.. كلنا وراءكم.. هيا".

Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous.. Vamonos 🔥 #AllezLesBleus pic.twitter.com/DyE6hYhwf6 — Karim Benzema (@Benzema) December 11, 2022

وكان بنزيمة قد تم استبعاده من معسكر منتخب فرنسا، قبل انطلاق كأس العالم بسبب الإصابة، وهو ما شكل صدمة لدى الفرنسيين، الذين كانوا يعولون كثيرا على خدمات نجم ريال مدريد الإسباني.

ويسعى رفاق كيليان مبابي، في لقاء الأربعاء، إلى مواصلة مشوارهم في مونديال قطر وتكرار إنجاز مونديال روسيا، أما "أسود الأطلس" فيمنون النفس بمواصلة كتابة التاريخ، بعدما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.