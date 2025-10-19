بنزيما يغيب عن مواجهة الاتحاد السعودي أمام الشرطة في بغداد

شفق نيوز- الرياض

أفادت مصادر صحفية سعودية، يوم الأحد، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما، المحترف في صفوف نادي الاتحاد السعودي، لن يرافق بعثة الفريق المتوجهة الى العاصمة العراقية بغداد، وذلك لمواجهة نادي الشرطة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "بعثة الاتحاد تغادر الى بغداد دون بنزيما الذي سيغيب عن اللقاء المنتظر، والمقرر إقامته مساء غدٍ الإثنين على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الثانية من البطولة القارية".

ومن المتوقع أن تصل بعثة الاتحاد إلى بغداد خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الشرطة العراقي، في لقاء يسعى من خلاله الفريق السعودي لتعويض تعثره في الجولة الأولى.

من جانب آخر كلف الاتحاد الآسيوي الحكم الإماراتي عمر العلي لقيادة مباراة الشرطة أمام الاتحاد السعودي غداً الاثنين ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.