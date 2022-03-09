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بنزيما يستغل أخطاء باريس ويقود الريال لثمن نهائي الأبطال

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-09T21:53:41+0000
بنزيما يستغل أخطاء باريس ويقود الريال لثمن نهائي الأبطال

شفق نيوز/ قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصارا قاتلا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة باريس سان جيرمان، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (61، 76، 78) مستغلاً أخطاء لاعبي باريس بأهدافه الثلاثة، بينما سجل لباريس كيليان مبابي في الدقيقة 39/

وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب ضد البي أس جي بهدف دون رد، سجله الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة.

وبهذا الانتصار حسم الميرنجي عبوره لربع النهائي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

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