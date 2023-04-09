بنزيما يرفض عرضاً سعودياً مغرياً و"تاريخياً"

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الأحد، بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد رفض الانتقال للدوري السعودي وسيبقى في "الميرنغي".

وذكرت الصحيفة أن مستقبل بنزيما بدأ يتضح بعد أسابيع من الغموض، حيث إن عودة المهاجم المخضرم إلى طبيعته دفعت ريال مدريد للاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى وستستمر علاقة الطرفين لموسم آخر.

وتردد أن بنزيما كان يفكر في العرض السعودي المغري لكن "ماركا" أكدت أن بنزيما لم يغير فكرته بالبقاء مع ريال مدريد لموسم واحد آخر على الأقل.

وأوضحت أن هذا الرد وصل للمسؤولين عن نقل الاقتراح السعودي لكريم بنزيما.

وعن العرض السعودي أشارت الصحيفة إلى أنه ليس مغر لبنزيما من الناحية المادية فقط، بل إنه يتحدث عن إطلاق أكاديمية لكرة القدم سيطلق عليها اسم المهاجم الفرنسي وصورته.

وانضم بنزيما لريال مدريد صيف عام 2009 قادما من ليون الفرنسي، وحال بقائه في سانتياغو برنابيو حتى 2024 فإن بنزيما سيكون قد أمضى 15 عاما مع الميرنغي.

وسجل بنزيما 3 أهداف (هاتريك) أمام برشلونة، يوم الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليرفع مهاجم ريال مدريد رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 32 مباراة مع 6 تمريرات حاسمة.

ومنذ انضمامه لريال مدريد سجل بنزيما 348 هدفا وصنع 165 هدفا في 637 مباراة مع الفريق بحسب موقع "transfermarkt".

وبنزيما ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفا ويتقدم على راؤول الذي سجل 323 هدفا.