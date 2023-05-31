بنزيما يخبر ريال مدريد بالعرض السعودي

شفق نيوز / كشف تقرير صحفي إسباني، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة متعلقة بالعرض السعودي الذي تلقاه الفرنسي كريم بنزيما، نجم وقائد ريال مدريد.

وينتهي تعاقد بنزيما مع ريال مدريد، بانقضاء الموسم الجاري، علما بأن الطرفين اتفقا سابقا على التجديد شفهيا، دون توقيع رسمي.

لكن اللاعب وفقا لتقارير أمس، أخبر ريال مدريد بأنه يفكر في العرض السعودي.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ريال مدريد ينتظر إشارة بنزيما، ويبدو مستعدا رغم كل هذه الأنباء، لتجديد تعاقد اللاعب.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "تلقى كريم بنزيما العرض الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي، قبل مباراة إشبيلية"، مضيفاً: "بنزيما يناقش حاليا العرض مع عائلته، وأبلغ ريال مدريد بذلك".

وختم: "ريال مدريد ما زال مستعدا لتجديد عقد بنزيما لمدة موسم، حال رغبته في البقاء".

وارتبط اسم كريم بنزيما، بالانتقال لصفوف اتحاد جدة، المتوج مؤخرا بلقب الدوري السعودي.