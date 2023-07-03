بنحو 200 شخص.. البعثة العراقية تغادر الى الجزائر للمشاركة بدورة الألعاب العربية

شفق نيوز/ غادرت بغداد اليوم الاثنين، بعثة المنتخبات العراقية متوجهة الى الجزائر، للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب العربية بنسختها الخامسة عشرة التي ستقام هناك ما بين الخامس والخامس عشر من شهر تموز الحالي.

وذكر بيان للجنة الاولمبية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن البعثة العراقية المشاركة في المنافسات العربية تتألف من مئة وأربعة وتسعين شخصاً ما بين إداري ومدرب ولاعب ولاعبة.

وأضاف أن العراق سيشارك في المنافسات العربية بأربع عشرة فعالية هي كرة اليد وكرة السلة 3×3 والملاكمة وألعاب القوى والمصارعة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والجودو والدراجات والريشة الطائرة والسباحة والشراع والكراتيه والمبارزة وفضلت بعض المنتخبات البقاء في العراق لكمال استعداداتها بينما غادر إدارييها لتهيئة جوانب الاقامة وامور تحضيرية أخرى سيما وأن منافساتها ستكون بعيدة.

ولفت إلى ان حوالي 3500 رياضي ورياضية من 22 بلداً عربياً سيتنافسون في 21 لعبة رياضية ضمن فعاليات دورة الألعاب العربية، على أن تقام المنافسات في سبع محافظات هي الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران وتيبازة والبليدة وتيزي أوزو.

يذكر أن الجزائر كانت استضافت دورة الألعاب العربية لأول مرة في العام 2004 ، وبعد استضافتها دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران الصيف الماضي، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمحليين التي اختتمت الشهر قبل الماضي.