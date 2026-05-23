بنتائج متباينة.. انتهاء مشوار العراق في بطولة آسيا للتايكواندو

شفق نيوز- بغداد

اختتم منتخب العراق للتايكواندو مشاركته في بطولة آسيا المقامة في منغوليا، بعد نتائج متباينة للاعبيه في منافسات البطولة.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي للتايكواندو أحمد الغراوي، إن اللاعب العراقي أيهم مهدي خسر أمام الإماراتي عبد العزيز المهيري ضمن منافسات وزن 63 كغم، في مواجهة وصفها بالمثيرة، حُسمت في لحظاتها الأخيرة لصالح اللاعب الإماراتي.

وأضاف الغراوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن لاعب المنتخب حسين منصور خسر أيضاً أمام بطل كوريا الجنوبية جونغ كيم ضمن منافسات وزن تحت 58 كغم.

وأشار إلى أن العراق ودع البطولة الآسيوية بعد هذه النتائج، مؤكداً أن المشاركة مثلت فرصة مهمة للاعبين لاكتساب الخبرة والاحتكاك بلاعبين يمتلكون مستويات فنية عالية، بما يسهم في تطوير قدراتهم استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.