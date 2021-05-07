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بناء على طلب كاتانيتش.. التطبيعية تؤجل الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-07T14:08:44+0000
بناء على طلب كاتانيتش.. التطبيعية تؤجل الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ قررت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، إرجاء إقامة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز للموسم (٢٠٢٠-٢٠٢١).

وذكر بيان للهيأة التطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الإرجاء سيكون "إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل، لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لمنتخبنا الوطني للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات وفقا لرؤية المدرب كاتانيتش وطلبه".

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد ١١ نقطة، والتطلع بثقة لتحقيق آمال وتطلعات جمهورنا الكريم بالتأهل لكأس العالم 2022.

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