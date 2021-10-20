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بناء على شكوى.. لجنة الانضباط تستدعي "العنكوشي" الى بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-20T11:49:58+0000
بناء على شكوى.. لجنة الانضباط تستدعي "العنكوشي" الى بغداد

شفق نيوز/ دعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، حسين علي العنكوشي إلى الحضور أمام اللجنة في مقر الاتحاد، يوم الاثنين المقبل الساعة 12 ظهراً، وذلك لتدوين أقواله على خلفيّة الشكوى المقدمة من قبل النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار.

وكان العنكوشي تجاوز على النائب الاول علي جبار في لقاءات تلفزيونية سابقة بعد قرار اعتبار الديوانية خاسراً امام النجف.

وكان الفيفا اصدر قراراً بمنع الأندية من تسجيل اللاعبين الدوليين الجدد، وإشعار الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم بتنفيذ العقوبة مع إيقافِ التسجيل على المستوى المحلي بسبب عدمِ الالتزام بالقرار الصادر سابقاً، وفي حال التسديد سيتم رفعُ العقوبة.

يشار الى ان لجنة المسابقات كانت قد قررت عدم إقامة مباراة النجف والديوانية واعتبار نادي النجف فائزاً بنتيجة 3-0، بسبب الشكاوى المالية على نادي الديوانية.

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