بناء أجسام العراق يشارك ببطولة العالم في إيران

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، يوم الخميس، عن المشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة الإيرانية طهران مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيشارك في منافسات بطولة العالم والتي ستشهد مشاركة أبطال العالم، والاتحاد وضع برنامجاً شاملاً لتهيئة وإعداد الفريق استعداداً للمشاركة في منافسات البطولة".

وأضاف "لقد أقمنا بطولة واسعة لمصنفي العراق بغة اختيار الأفضل لتمثيل بناء أجسام العراق في بطولة العالم للرجال".

ونظم الاتحاد العراقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الثلاثاء الماضي، منافسات بطولة العراق الثانية باللعبة، في العاصمة بغداد، وشهدت المنافسات مشاركة أكثر من 200 لاعب، واستمرت لعدة أيام، من أجل اختيار لاعبي المنتخب العراقي للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.