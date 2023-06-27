بناء الاجسام العراقي: اللعبة بصدد المشاركة في أولمبياد باريس والاتحاد الدولي أخذ بمقترحنا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، يوم الثلاثاء، ان اللعبة بصدد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس 2024، أسوة بباقي الألعاب الرياضية المشاركة.

وقال رئيس الاتحاد، النائب الاول لرئيس الاتحاد الآسيوي، فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد الدولي دعا اللجنة الاولمبية الدولية لاعتماد فعالية بناء الأجسام ضمن أولمبياد باريس 2024 أسوة بالرياضات المعتمدة الأخرى، لما تملكه هذه اللعبة من قاعدة واسعة وتاريخ طويل".

وبين أن "اعتماد الالعاب بشكل عام في الدورات الاولمبية تأتي في ضوء معايير تضعها الجهات المنظمة للدورات، ونحن نعلم أن بناء الأجسام فيها عدة فعاليات لا تعتمد معياريّ السرعة والوقت المطلوبين في أي منافسات، لكن هناك فعالية واحدة يدخل فيها معياري السرعة والوقت، وبهذا يحق للعبة المشاركة في الدورة".

واشار الى ان "اللجنة الاولمبية الدولية وعدت بدراسة طلب ضم لعبة بناء الأجسام للاولمبياد وإصدار القرار النهائي بوقت قريب".

وأضاف عبد الحسن "لقد طرحنا خلال الاجتماع الدولي الأخير وحضرناه كممثلين عن العراق، مقترحاً بضرورة عدم السماح لأي لاعب المشاركة في أي بطولة ما لم يمتلك مواصفات اللاعب المثالي".

وتابع "نحن كاتحاد عراقي اعتمدنا رسميا في بطولاتنا هذه النقطة اذ لا نسمح لاي لاعب بدين نوعا ما او مستخدمي الحقن الموضعية بشكل مشوه، المشاركة في اي بطولة لاسيما ونحن نحرص على انجاح البطولات واظهارها بالشكل الجميل لعكس صورة مشرفة للعبة".

واكد ان "الاتحاد الدولي أخذ مقترحنا على محمل الجد وأكد بأنه مقترح جيد سيعمم على الاتحادات الاخرى كون اللاعب الذي لا يمتلك مواصفات مثالية ويشارك في البطولات بشكل عشوائي قد يسيء لأي بطولة".