بموافقة جميع الأعضاء.. خليجي 25 في البصرة و"نقوصات" بسيطة في ملف الاستضافة

شفق نيوز/ أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، الموافقة على منح البصرة حق استضافة خليجي 25 بعد موافقة جميع أعضاء الاتحاد، فيما بيّن أن هناك بعض "النقوصات" التي يمكن تجاوزها لاحقاً في هذا الملف.

وقال الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "لقد شاهدنا حرص الاتحاد العراقي لكرة القدم على انجاز ملف البصرة لاستضافة بطولة خليجي 25 في وقتها المحدد، والبصرة أصبحت تمتلك كل المواصفات والمعايير التي يطلبها الاتحاد الخليجي".

وأوضح الرميحي أن "وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة واتحاد الكرة يسعون ويساهمون في اتمام الاعمال المطلوبة"، مبيناً أن "انطباعاً جيداً تولد لدينا منذ الزيارة السابقة وتم نقل الصورة الطيبة للاتحاد الخليجي وعرضناها للمكتب التنفيذي وتمت مناقشتها في الاجتماع التشاوري الأخير الذي عقد في الدوحة على هامش اجتماع الاتحاد الدولي والاسيوي".

وأضاف المسؤول الرياضي الخليجي "لقد تمت مناقشة الموضوع والكل اتفق على ان البصرة ستضيف خليجي 25، وتأكدنا ان منشآت وفنادق البصرة تكفي لاستضافة البطولة لكن هنالك بعض الملاحظات البسيطة بالإمكان تجاوزها في الفترة القادمة".

وتابع الرميحي أن "التنسيق مستمر بشكل دائم بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم العراقيين ومحافظة البصرة، والكل يدعم الملف"، لافتاً الى ان "على الاتحاد العراقي إكمال المهمة لأنه المسؤول عن الاستضافة، بإسناد من الجهات الداعمة ومنها وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، الذين نثمن جهودهم ودعمهم اللامحدود في انجاز النقوصات المتبقية قبل انطلاق بطولة خليجي 25".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن ، في 14 أيار 2022، عن زيارة "روتينية دورية" لوفد خليجي لتفقد ملاعب وفنادق البصرة استعداداً لبطولة الخليج المقبلة، فيما بيّن أن الوفد "سيقسم" المنشآت والفنادق وفقا للحاجة.

ويستعد العراق لإقامة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة ، فيما تستمر الزيارات التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي بشكل مستمر لتفقد مرافق المحافظة وفنادقها وملاعبها لإقامة البطولة.