بمواصفات دولية .. اتحاد الغولف العراقي ينشئ أول ملعب رسمي له في اربيل

شفق نيوز/ أعلن إتحاد الغولف العراقي، يوم الثلاثاء، عن قرب افتتاح أول ملعب رسمي لهذه الرياضة على مستوى البلاد وذلك في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال نائب رئيس اتحاد الغولف وصفي الكناني لشفق نيوز، ان الملعب شُيّد في اربيل وفق مواصفات دولية وعلى وشك الإنجاز.

واضاف، لقد اصبح بامكان العراق استضافة بطولات في المستقبل بعد الانتهاء واكمال عملية الإنشاء بالكامل، مبينا أن الملعب سيكون جاهزا لاحتضان البطولات بدءاً من العام المقبل.

كما اشار الكناني إلى ان العراق سبق ان امتلك عدة ملاعب في الماضي منها في كركوك والبصرة وتحديداً شُيّدت عبر الشركات النفطية، لكن هذا الذي سيشارف على الإنجاز، يعد الأول من نوعه وقد شيد طبقاً للمواصفات العالمية للعبة الغولف.

يذكر ان المنتخب العراقي للغولف شارك في بطولة آسيا والمحيط الهادي للغولف التي جرت في الإمارات العام الماضي وحقق نتائج جيدة، وشارك فيها عدد من أبطال اللعبة في العراق .