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بمواجهة ودية.. منتخب شباب العراق يتغلب على "الناشئين"

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-23T17:40:44+0000
بمواجهة ودية.. منتخب شباب العراق يتغلب على "الناشئين"

شفق نيوز/ تغلبَ منتخب شَباب العراق يوم الجمعة، على منتخبِ الناشئين بهدفين من دون مقابلٍ في المُباراةِ التي أقيمت في ملعبِ المدينة الدوليّ ضمن استعداداتِ المنتخبين لتصفياتِ كأس آسيا.

وحضرَ المباراة وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، فضلاً عن عُضوي الاتحاد غانم عريبي ومحمد ناصر. 

والتقَى رئيس الاتحاد، بعد  نهايةِ المباراة، الجهازين الفنيّ والإداري ولاعبي المنتخبين، وحثهم على تقديمِ نتائج جيدةٍ في التصفياتِ الآسيويّة، وتمثيل العراق بشكلٍ جيد، خصوصاً أن الكل يعلم أن كرة القدم تمثل متنفساً مهماً للشعبِ العراقي، وإن النتائج الإيجابيّة تلقي بظلالها على الشارع الرياضي .

ووعدَ درجال المنتخبين بتقديمِ كل أشكالِ الدعم لهما مستقبلاً، كونهما الفئة المهمة التي ترتكز عليها الكرةُ العراقيّة. 

هذا وسيلتقي منتخبُ الشباب فريق نادي النفط يوم الاثنين المقبل، بينما يواجه منتخبُ الناشئين في اليوم نفسه ناشئة الطلبة.

يذكر أن منتخب الشباب يستعدُ للمشاركةِ في تصفياتِ كأس آسيا للشبابِ التي تقام في دولةِ الكويت، وتنطلقُ في الرابع عشر من الشهر المقبل، بينما يستعدُ منتخب الناشئين لخوضِ تصفيات كأس آسيا   للناشئين التي تقام في سلطنة عُمان، حيثُ ستنطلق مبارياتها في الأول من الشهرِ المقبل.

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