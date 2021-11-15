بمواجهة كوريا الجنوبية.. المنتخب العراقي أمام مهمة كسر "لعنة" التعادلات

شفق نيوز/ أكدَ لاعبُ المنتخب الوطنيّ العراقي بكرةِ القدم، أمجد عطوان، على أهميةِ مباراةِ كوريا الجنوبية يوم غدٍ الثلاثاء ضمن التصفياتِ الآسيويّة النهائية المؤهلةِ لمونديال قطر 2022 .

وقالَ عطوان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين في ملعب الغرافة الذي سيشهد لقاءَ الغد في الساعةِ السادسة بتوقيت بغداد، "نسعى الى مصالحةِ الجماهير وتحقيق تطلعاتهم، لأننا نعلم جيداً انها لم تكن راضيةً، وستكون أمامنا فرصةٌ لاستعادةِ الثقة بالرغم من صعوبة المهمة".

وعن حجمِ الضغوط التي قد يعاني منها المنتخبُ الوطني كونه لم يحقق فوزه الأول لغاية الآن، أوضحَ عطوان "قدمنا أداءً جيداً في آخر مباراةٍ ضد سوريا، وكان هدفنا كسر حاجز التعادلات التي رافقتنا في الجولاتِ الماضيةِ، لكننا لم نوفق في ترجمةِ الفرص التي سنحت لنا".

وتابع بالقول، "نأملُ أن نغادر النحس من حيث التسجيل والفوز، وأن تكون هذه المباراة بوابةً جيدةً للدخولِ باستعدادٍ تامٍ ومعنوياتٍ عاليةٍ لبطولة كأس العرب".

من جانبه، قال مدرب المنتخب أدفوكات خلال المؤتمر الصحفي، "نحن على أتم الجاهزية لمباراة كوريا الجنوبية، حيث استمررنا في الإعداد منذ أسبوع، ونأمل أن نظهر بشكل لائق، ونعكس واقع تصاعد الأداء الذي بدا واضحا في مباراتنا الأخيرة ضد سوريا".

وأضاف، "رغم أن منتخب كوريا يعد واحدا من أفضل منتخبات القارة ونعلم بصعوبة المواجهة، لكن لا يوجد مستحيلٌ في كرة القدم، وكل شيء ممكن، لذلك تركيزنا ينصب على الخروج بنتيجة إيجابية".

وأشار أدفوكات إلى أنه "عملنا بشكل جيد في مواجهة الذهاب، وخرجنا بنتيجة جيدة، فنحن نحلل جميع المنافسين ونجهز أنفسنا بالشكل الذي يتناسب مع كل مباراة، والأمر الإيجابي أننا نلاحظ التطور على مستوى الأداء الفني للمنتخب، وهذا ما يزيدنا إصرارا على السير نحو التطوير".

ويحتل العراق المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، بينما يتذيل المنتخب السوري الترتيب في المركز السادس بنقطتين فقط.

ويأتي منتخب إيران في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية وله 11 نقطة، ومن ثم لبنان ثالثا برصيد 5 نقاط.