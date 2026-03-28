بمواجهات قوية.. انطلاق الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم السبت، منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثماني مباريات على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات.

ويستضيف ملعب المدينة الرياضي الثاني في البصرة، مواجهة مصافي الجنوب وضيفه نفط الوسط، فيما يلتقي البحري مع الجيش على ملعب الفيحاء بالبصرة.

كما يواجه فريق عفك فريق الكاظمية على ملعبه، بينما يلتقي ميسان مع الاتصالات على ملعب ميسان الأولمبي.

ويستضيف فريق البيشمركة فريق الفهد، بينما يلتقي الناصرية مع غاز الشمال على ملعب الناصرية الأولمبي، ويواجه كربلاء ضيفه الحسين على ملعب كربلاء الدولي، كما يستضيف الجولان فريق الرمادي على ملعب الجولان.

وتبدأ جميع المباريات عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، باستثناء مباراتي الناصرية مع غاز الشمال والبحري مع الجيش، اللتين ستقامان عند الساعة السابعة مساء.

ويشهد يوم غد الأحد إقامة مباراتين عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، تجمع الأولى فريق الحدود مع ضيفه نفط البصرة على ملعب نادي أمانة بغداد، فيما يلتقي المصافي مع الحشد الشعبي على ملعبه.

ويتصدر فريق الجولان ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الخامسة والعشرين برصيد 57 نقطة، يليه غاز الشمال ثانياً برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق الحدود المركز الثالث برصيد 44 نقطة.