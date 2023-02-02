بملعبه ووسط جمهوره.. روما يودع كأس إيطاليا

شفق نيوز/ ودع فريق روما، بطولة كأس إيطاليا، بعد خسارته أمام كريمونيزي، بملعبه ووسط أنصاره، بهدفين مقابل هدف، مساء الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو.

وواصل كريمونيزي مفاجآته حيث أنه لم يحقق أي فوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم ويتذيل المسابقة، لكنه أطاح بنابولي متصدر الدوري من الدور السابق قبل أن يطيح بفريق المدرب جوزيه مورينيو.

وسجل سيريل ديسرس الهدف الأول لفريق كريمونيزي من ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعدما تعرض لخطأ من الحارس روي باتريسيو.

وأضاف كريمونيزي الهدف الثاني بعد الاستراحة بأربع دقائق بعدما فشل المدافع زكي شيليك مدافع روما في إبعاد كرة عرضية وسجل بطريق الخطأ في مرماه.

ورغم أن روما سيطر على باقي الشوط الثاني، فإن كريمونيزي صمد أمام هجمات فريق العاصمة الذي سدد لاعبه تامي أبراهام في القائم قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وقلص روما الفارق في الوقت بدل الضائع عن طريق تسديدة من حافة منطقة الجزاء من أندريا بيلوتي.

وسيلعب كريمونيزي في الدور قبل النهائي أمام فيورنتينا الذي فاز اليوم 2-1 على تورينو بفضل هدفي لوكا يوفيتش وجوناتان إيكوني.

وكان إنتر ميلان قد تفوق على أتلانتا الثلاثاء وسيلعب في المباراة الأخرى بقبل النهائي أمام يوفنتوس أو لاتسيو.