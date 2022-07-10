بمكافأة ضخمة.. " الشياطين الحمر" توافق على رحيل كريستيانو رونالدو

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، يوم الأحد، عن حصول نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مكافأة مالية كبيرة من "الشياطين الحمر" قبل اتخاذ قراره بالرحيل عن صفوف النادي الإنكليزي.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن رونالدو حصل على "مكافأة مالية عبارة عن مبلغ من ستة أرقام"، قبل أيام من إعلامه إدارة مانشستر يونايتد برغبته بترك الفريق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع في اليونايتد قوله "إعلان رونالدو عن رحيله بعد المكافأة قد لا يكون مجرد صدفة".

وكانت تقارير صحيفة ذكرت الأسبوع الماضي، أن رونالدو أبلغ إدارة فريقه برغبته في المغادرة هذا الصيف، وهو الأمر الذي رفضه اليونايتد في البداية، لا سيما أن عقده مازال ساريا.

لكن يبدو أن مسؤولي النادي الإنجليزي رضخوا في النهاية للأمر الواقع، ووافقوا على رحيل "الدون"، حسب ما كشفه الصحفي البرتغالي برونو أندرادي.

وقال أندرادي، على حسابه الرسمي في تويتر "وافق مانشستر يونايتد على الضغوط التي مارسها رونالدو وهو مستعد للبيع".

وبيّن أن "إدارة الفريق تريد نحو 15 مليون يورو (أو 13 مليون جنيه إسترليني) لفتح باب المفاوضات مع الأندية المهتمة".

ويبحث رونالدو عن فريق جديد بعد أن عانى من "موسم كارثي" بلا ألقاب مع مانشستر يونايتد، حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز، مما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.