بمقابلات خاصة.. شفق نيوز تخوض في تفاصيل مباراة الشرطة وأربيل

شفق نيوز/ شهدت مباراة فريقي الشرطة ومضيفه أربيل التي جرت في ملعب فرانسو حريري، مساء اليوم الاثنين، أحداثاً مثيرة حيث نزل جمهور "القلعة الصفراء" إلى أرضية الملعب احتجاجاً على قرار من حكم المباراة بإعادة ضربة جزاء جاء منها الهدف الثاني للشرطة، مما أدى إلى توقف اللعب لأكثر من 10 دقائق.

مراسل وكالة شفق نيوز استطلع آراء المختصين بعد انتهاء المباراة لصالح الشرطة بنتيجة 2-0.

مدرب نادي الشرطة، المصري مؤمن سليمان، أثنى على جهود لاعبي فريقه الذي حل ضيفاً على أربيل في عاصمة كوردستان، وخرج بفوز ثمين، مؤكداً أن لاعبي فريقه يستطيعون أن يؤدون في جميع الأجواء.

وقال سليمان، لوكالة شفق نيوز "شهدنا حضور جمهوراً كبيراً جداً وأجواءً رائعة هنا، بالطبع كان هناك ضغط جماهيري كبير علينا، وكان التخوف الأكبر أن يتأثر فريقنا بنتيجة الأسبوع الماضي (عندما خسر الشرطة أمام فريق الزوراء)، لكن لاعبينا، الذين سبق لهم أن تجاوزوا مثل هذه المواقف من قبل، أثبتوا مجدداً أنهم رجالٌ أشداء وقت الشدة".

وتابع سليمان: "قدمنا مباراة كبيرة جداً، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وسيطرنا على الكرة معظم فترات اللقاء، فريقنا قادر على الأداء في جميع الأجواء، والحمد لله على ذلك، أبارك للاعبينا على رجولتهم ومستواهم الممتاز".

ولفت إلى أنه "واجهنا فريقاً شقيقاً يتمتع بجماهيرية كبيرة، وأشكر لاعبي الفريق الخصم الذين قدموا أداءً قوياً وصعّبوا علينا المهمة، ولكن بفضل الله ثم بجهود لاعبينا تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية".

وختم سليمان بالقول: "أشكر الله وأشكر لاعبينا وأهنئهم على الأداء الكبير، وعلى محافظتهم على مستواهم دون أن يتأثروا بالضغوط".

وأجرى مراسل شفق نيوز، مقابلة مع الحكم الدولي شاكر محمود، جاء فيها:

* كابتن، كيف تنظر إلى أداء الفريقين اليوم على ملعب فرانسو حريري؟ وما هو تقييمك للطواقم التحكيمية في المباراة؟.

ـ بالتأكيد، الجميع شاهد الأداء التحكيمي اليوم. بالنسبة للحكم الدولي محمد سلمان، أعتقد أنه قدم مستوى عالياً للغاية ونجح بشكل كبير في إدارة المباراة. كان يمتلك قدرة وقابلية واضحة على قيادة اللقاء وإيصاله إلى بر الأمان، كما أظهر شخصية قوية داخل الملعب.

محمد سلمان اليوم كان مختلفاً، قراراته كانت حاسمة وصحيحة بنسبة لا تقل عن 90 إلى 95%. على سبيل المثال، احتسب ركلة الجزاء بشكل مباشر دون الحاجة للعودة إلى تقنية "الفار"، وهو ما يحسب له. لاحقاً، تم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء، وهذا القرار لم يكن من مسؤولية الحكم، بل جاء بناءً على قرار "الفار"، بعد أن تبين أن حارس مرمى نادي أربيل، دوليفان مهدي، قد تحرك عن خط المرمى بمسافة تقارب نصف متر قبل تنفيذ الركلة.

أيضاً، جميع الأهداف التي تم تسجيلها كانت صحيحة، والفريقان قدما مباراة كبيرة ومثيرة.

*وماذا عن بعض التصرفات السلبية التي حدثت من الجمهور؟.

ـ للأسف، رغم الصورة الجميلة للمباراة، إلا أن قلة قليلة جداً من الجمهور أساءت إلى سمعة مدينة أربيل. طبعاً، هذه التصرفات لا تمثل محافظة أربيل ولا جمهور نادي أربيل بشكل عام، بل تقتصر على تصرفات فردية من شخص أو شخصين فقط.

* هناك حديث عن احتمال معاقبة نادي أربيل بسبب ما حصل، ما تعليقك؟.

ـ بصراحة، هذا الموضوع يتعلق بالمسائل القانونية والانضباطية، وهو من اختصاص لجنة الانضباط. نحن كطاقم تحكيمي لا نتدخل في هذه القرارات ولا نبت بها. دورنا يقتصر على تقييم التحكيم داخل أرض الملعب، وقد تحدثنا عما شاهدناه خلال المباراة.

* كلمة أخيرة؟.

ـ أبارك لنادي الشرطة هذا الفوز، وأتمنى حظاً أوفر لنادي أربيل في قادم المباريات. وأكرر شكري للطواقم التحكيمية، بما فيهم المساعدون، على نجاحهم في إدارة هذا اللقاء المهم.

وفي لقاء خاص أجراه مراسلنا مع مدرب حراس نادي أربيل كاوة إبراهيم، جاء فيه:

* كابتن، كان هناك جدل بخصوص تنفيذ ركلة الجزاء وإعادتها. كيف تقيّم ذلك؟.

ـ بصراحة، قبل تطبيق القانون الجديد، كنا نتقبل بعض الحالات. لكن اليوم مع وجود تقنية "الفار"، كان يفترض تطبيق القانون بشكل موحد على الجميع. قبل تنفيذ الركلة الثانية، دخل أحد لاعبي نادي الشرطة منطقة الجزاء، وكان يجب إعادة تنفيذ الركلة وفقاً لنفس القانون الذي أُعيدت به الركلة على نادي أربيل بسبب تحرك حارسنا دوليفان مهدي.

ما حصل هو أن القانون طُبِّق على نادي أربيل، بينما لم يتم تطبيقه على نادي الشرطة، وهذه تعتبر زلة في أداء الحكام. طبعاً، التقييم النهائي لهذا الخطأ يبقى بيد لجنة الحكام.

* برأيك، من يتحمل المسؤولية الكبرى: الحكام داخل الملعب أم غرفة "الفار"؟.

ـ للأمانة، المشكلة الكبرى أحياناً لا تكون في الحكام داخل الملعب فقط، بل في حكام "الفار" أيضاً. فقد تكون هناك قرارات تحتاج تدخلهم الواضح والصحيح، ولكن يتم التغاضي عنها للأسف.

* هل ستتقدمون بشكوى رسمية بسبب هذه الأخطاء التحكيمية؟.

ـ أنا كمدرب لحراس المرمى، مهمتي فنية داخل الملعب. موضوع تقديم الشكوى من عدمه يعود إلى الإدارة والمشرفين في النادي، وهم أصحاب القرار في هذا الجانب.

* كلمة أخيرة؟.

ـ شكراً جزيلاً لكم، وأتمنى التوفيق للجميع، مع ضرورة أن تُدار المباريات بحيادية كاملة لضمان العدالة بين كل الأندية.

وخطف فريق الشرطة ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه أربيل، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الـ7:30 مساءً، وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 2-0.

واأنتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف دون مقابل لأربيل، جاء الهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق مهند علي.

وفي الشوط الثاني جاء هدف الشرطة الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح مهند علي في الدقيقة 66 بعد أن أخفق في تنفيذها في المرة الأولى وأعادها الحكم لتحرك حارس المرمى أثناء التنفيذ، وبعد تسجيل الهدف في التنفيذ الثاني دخل الجمهور أرضية الملعب وبدأوا برمي قناني المياه احتجاجاً على قرار الحكم، ليتم إيقاف المباراة لمدة 12 دقيقة، وتم إبعاد الجمهور من أرضية الملعب واستئناف المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 62 محتفظاً بالمركز الثاني، وتجمد رصيد أربيل عند النقطة 35 بالمركز 15.