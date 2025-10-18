بمشاركة 9 فرق.. كربلاء تحتضن بطولة أندية العراق للناشئين بكرة اليد

شفق نيوز- كربلاء

تنطلق منافسات بطولة اندية العراق للناشئين بكرة اليد، يوم الأربعاء المقبل، في قاعة الهندية بمحافظة كربلاء بمشاركة تسعة اندية تمثل مختلف المحافظات.

وبحسب رئيس الاتحاد، حبيب علي لاوندي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، سيشهد يوم الثلاثاء الذي يسبق انطلاق المنافسات، عقد المؤتمر الفني في تمام الساعة السادسة مساء لمناقشة الجوانب التنظيمية والفنية وتثبيت أسماء اللاعبين والكوادر التدريبية ومراجعة اللوائح والتعليمات الخاصة بالبطولة.

والاندية التي ستشارك في البطولة هي: الخالص والحشد الشعبي والدغارة والرميثة وابي الخصيب والشهيد سعد والقاسم والكوفة والشطرة.

أوضح لاوندي، أن "هذه الاندية وزعت على مجموعتين وفق نظام البطولة المعتمد من اللجنة الفنية والمسابقات.

وتأتي هذه البطولة ضمن منهاج الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد الهادف الى تطوير الفئات العمرية واكتشاف المواهب الواعدة التي تمثل نواة المستقبل للمنتخبات الوطنية، وفق رئيس الاتحاد.

وخلص لاوندي، إلى أن اللجنة الفنية تواصل جهودها لضمان نجاح البطولة تنظيمياً وفنياً بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في كربلاء والجهات الداعمة من أجل توفير بيئة مناسبة تساهم في تقديم مستويات فنية مميزة تعكس تطور اللعبة على صعيد الفئات العمرية.