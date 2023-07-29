بمشاركة 9 دول.. السليمانية تحتضن بطولة العرب بتنس الطاولة

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، بطولة العرب بتنس الطاولة لفئات المتقدمين والشباب والناشئين والبراعم (لكلا الجنسين).

وقال حكمت شفيق رئيس البعثة العراقية لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة انطلقت يوم امس بمشاركة 158 لاعباً ولاعبة يمثلون تسع دول عربية هي العراق ومصر وتونس والأردن والجزائر والسعودية والبحرين ولبنان وقطر".

واوضح، أن "تواجد المنتخبات العربية دليل على المكانة الكبيرة والسمعة الرياضية التي يتميز بها العراق"، مؤكداً ثقته "بالاستعدادات التي هيأها اتحاد اللعبة لإظهار البطولة بما يليق بمكانة العراق".

وعبر لاعبو منتخب العراق عن سعادتهم بالمشاركة ببطولة العرب لكونها ستفتح المجال أمامهم لكسب المزيد من الخبرة عبر الاحتكاك مع أبطال اللعبة من العرب والتي ستستمر لمدة تسعة أيام في محافظة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "البطولة حضرها أيضا رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الإتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي للعبة القطري خليل بن أحمد المهندي الذي ابدى سعادته بتواجده في العراق وإقامة البطولة في مدينة السليمانية، مشيراً الى الهدف الأول من تنظيم البطولة هو تطوير اللعبة في العراق الشقيق وتوجيه الأنظار إليه".

من جانبها قالت هاجر بنت سليمان رئيسة الوفد التونسي في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوفد التونسي شارك بخمسة شبان ونحن فرحون باقامة هذه البطولة في بلدنا الثاني العراق وفي كوردستان الجميلة".

واشارت الى "حسن استقبال اللجنة المركزية للعبة للوفد وحسن التنظيم، مؤكدة ان البطولة تمثل فرصة لتلاقي الاجيال والاحفاد العرب في العراق ويكون بينهم تواصل وعلاقات رياضية".

وبين رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة خالد الصالحي في تصريح لشفق نيوز ان "المنافسة محتدمة بين الفرق لكلا الجنسين ولكافة الفئات العمرية".

وحول التنظيم اوضح رئيس الاتحاد الافريقي ان "التنظيم كان بمستوى عال ومرتب وهذا حسب ما شاهدناه وحسب ما استمعنا له من قبل الفرق المشاركة ولم تثبت اي مشاكل او ملاحظات حول التنظيم او اماكن الاقامة او النقل او الملعب ونتوقع ان تكون هذه البطولة من افضل النسخ العربية للبطولة".