بمشاركة 89 نادياً عراقيا.. اختتام بطولة السفير الكوري للتايكواندو

شفق نيوز/ أسدل الستار على بطولة السفير الكوري للتايكواندو، بنسختها الثانية، مساء اليوم السبت، على قاعة الشعب الدولية في بغداد بمشاركة تسعة وثمانين نادياً من مختلف محافظات العراق.

واستمرت البطولة على مدى يومين متواصلين حيث شهد اليوم الأول منافسات فئة الشباب للبنين والبنات فيما تنافس في اليوم الثاني الناشئون ولكلا الجنسين أيضا.

وحضر ختام البطولة السفير الكوري الجنوبي لدى بغداد جوي سونغ سو ورئيس إتحاد اللعبة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدكتور إبراهيم البهادلي والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد ومستشار وزارة الشباب حسن الحسناوي ورئيس إتحاد الجودو سمير الموسوي وعدد من الشخصيات الرياضية.

وأشاد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية السيد هيثم عبدالحميد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ بالمستويات الفنية التي شهدتها البطولة وحجم المشاركة الذي يؤكد إتساع قواعد في العراق.

وأكد عبدالحميد على ضرورة إستغلال العلاقات الوطيدة التي يتمتع بها إتحاد اللعبة مع الجانب الكوري سيما وانها اللعبة الشعبية الأولى عندهم لذلك من الضرورة ان تفتح كل نوافذ التعاون مع الجانب الكوري بما يخدم اللعبة وأبطالها في العراق.