بمشاركة 8 دول.. انطلاق بطولة بغداد السلام الدولية للجودو غداً

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الأربعاء، بطولة بغداد السلام الدولية للجودو بنسختها الأولى في العاصمة بمشاركة 8 دول هي إيران والمغرب وتونس وبلجيكا والأردن وسوريا وفلسطين، إضافة إلى البلد المضيف العراق.

وسيقام اليوم في فندق المنصور ميليا، مقر إقامة الوفود المشاركة، المؤتمر الفني وقرعة المنافسات وستتم خلال المؤتمر عملية تسجيل لاعبي كل منتخب مشارك وإعتماد الكشوفات النهائية الخاصة بالبطولة، فضلا عن إجراء عملية تحديد الأوزان الخاصة للاعبي الفردي والفرقي.

كما تعقد اليوم ايضا لجنة الحكام اجتماعا خاصا بحضور مشرف عام البطولة الليبي نبيل دراويل، وتخلل الإجتماع تأكيدات على ضرورة إخراج النزالات بأفضل صورة ممكنة عبر تطبيق روح القانون.

ويستهل اللاعبون منافسات اليوم الأول غدا الأدوار التمهيدية للبطولة الترتيب الفردي الخاصة بأوزان -73، 81، 90 كغم، في الساعة التاسعة صباحا، وستستمر الأدوار الأولى لغاية الساعة الثانية عشرة من منتصف النهار في قاعة الشعب الدولية المغلقة، ويعقب تلك النزالات فترة إستراحة تستمر لمدة نصف ساعة، ليبدأ بعد ذلك الدور التمهيدي الخاص بأوزان -60، -66، -100، +100 كغم ويستمر لغاية الرابعة عصرا.

وسيتم خلال الفترة المسائية إقامة الأدوار النهائية لتحديد أصحاب المراكز الأولى للفردي والترتيب العام للبطولة.

وستخصص منافسات بعد غد الخميس للفرقي، إذ ستبدأ الأدوار التمهيدية في الساعة الثالثة عصرا وتستمر لغاية السادسة مساء، لتقام بعدها الأدوار النهائية، أما حفل التتويج الفرقي فسيكون بتمام الساعة السابعة مساء.

ومن المؤمل ان يعقب انتهاء البطولة إقامة معسكر تدريبي للمنتخبات المشاركة في البطولة يبدأ بعد غد الجمعة في العاصمة بغداد ويستمر لغاية العشرين من الشهر الحالي، وهو سياق معمول به في جميع البطولات التي تعنى برياضة الجودو.

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