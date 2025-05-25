بمشاركة 6 فرق.. تحديد موعد انطلاق كأس السوبر العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أن إقامة كأس السوبر بشكل رسمي سيكون من 6 فرق قسمت ما بين فرق دوري النجوم وكأس العراق.

وقال عضو الاتحاد العراقي والناطق الرسمي، احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات في الاتحاد قررت ان يكون موعد انطلاق بطولة كأس السوبر العراقي لكرة القدم يوم 19 من شهر آب المقبل بمشاركة الفرق المتأهلة".

وأضاف الموسوي، ان المشاركة حددت بست فرق على النحو الاتي، الأندية الأربع الأولى من دوري نجوم العراق والأول والثاني من بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وأوضح ان منافسات بطولة السوبر حددت بمدة عشرة ايام، وتنتهي يوم 29 من شهر آب.

وأكد أن البطولة ستقام بهذا الاسلوب والعدد بعد انتهاء كل موسم كروي لبطولتي دوري النجوم وكأس العراق، وسيتم وضع آلية المسابقة في وقت لاحق.