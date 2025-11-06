بمشاركة 6 دول.. انطلاق بطولة العراق لتنس الطاولة في السليمانية

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة، هرده رؤوف، يوم الخميس، عن انطلاق بطولة العراق الدولية للعلبة في ملعب جامعة السليمانية، بمشاركة 160 لاعباً من ست دول.

وقال رؤوف لوكالة شفق نيوز، إن ست دول حضرت إلى السليمانية للمشاركة في البطولة، بينما اعتذرت السعودية وسويسرا في اللحظات الأخيرة لظروف خاصة.

وبين أن اللاعبين المشاركين يمثلون فئات دون 11، و13، و15، و17، و19 سنة للذكور والإناث، يتنافسون بينهم للحصول على المراكز الأولى حيث تنطلق المنافسات الفعلية للدور الأول ليتأهل الفائزون إلى دور الـ32، وبعدها تبدأ منافسات دور الـ16.

وأوضح أن الاتحاد العراقي اختار الهيئة التنظيمية والحكام لإدارة البطولة وتتألف من مشرف البطولة، الغاني فرانسيس فرايمبورك، يساعده الأمين العام للاتحاد العراقي للعبة هيفي طه أحمد، وحكم عام البطولة المصري محمد الدويدري، يساعده الحكم العراقي ناريمان عبد الله، والهندي موبكار مانكيش، وبمشاركة حكام من العراق وتونس وإيران.